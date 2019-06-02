أحمد النفيلي

وهذا هو النهائي الثالث ليورغن كلوب مع ليفربول منذ أن تولى مسؤولية العملاق الإنكليزي عام 2015 حيث خاض معه نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيليه موسم 2015-16 والذي خسره (3-1) قبل أن يخسر مع ليفربول أيضاً بالنتيجة ذاتها أمام ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.

وكلوب هو المدرب رقم 41 في قائمة المدربين المتوجين بلقب دوري أبطال أوروبا علماً بأنه المدرب الألماني الخامس على قائمة المدربين المتوجين بالبطولة بعد كل من ديتمار كرامر الذي أحرز اللقب مرتين متتاليتين مع بايرن ميونيخ عامي 1975 و1976 ويوب هاينكس المتوج باللقب مرتين أيضاً مع كل من ريال مدريد عام 1998 وبايرن ميونيخ عام 2013 ووقتها فاز المدرب المخضرم تحديداً (2-1) على بروسيا دورتموند والذي كان يدربه كلوب الذي لم يكن محظوظاً أبدا في النهائيات الأوروبية قبل الليلة.

من جانبه قاد العجوز أوتمار هيتزفيلد بروسيا دورتموند للقب عام 1997 ثم بايرن عام 2001، فيما أحرز أودو لاتيك كأس دوري الأبطال مرة واحدة مع بايرن ميونيخ عام 1974.

وكلوب هو ثاني مدرب ألماني يحرز لقب البطولة مع فريق غير ألماني بعد هاينكس المتوج مع الفريق الملكي الإسباني.

ودخل الإسباني خوسيه فيلالونغا التاريخ كأول مدرب يتوج بلقب الأبطال على الإطلاق عام 1956 بينما يعد الإسكتلندي الشهير مات باسبي هو أول مدرب يقود فريق إنكليزي للقب وفعلها عندما فاز مع مانشستر يونايتد بدوري الأبطال موسم 1967-1968.

ويظل أسطورة التدريب الإنكليزية بوب بايسلي هو أفضل مدرب في تاريخ مشاركات ليفربول في دوري أبطال أوروبا حيث أحرز 3 ألقاب مع الريدز أعوام 77 و1978 و1981، فيما قاد جوي فاغان الليفر للفوز برابع ألقابه عام 1984 قبل أن يسجل الإسباني رافاييل بينيتيز اسمه مع ليفربول بأحرف من نور بعدما أحرز معه خامس ألقابه في دوري الأبطال عقب التغلب على ميلان الإيطالي بركلات الترجيح عام 2005 بعد التعادل الشهير (3-3) في الوقتين الأصلي والإضافي.

الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو من جانبه لم يوفق في أول نهائي أوروبي يخوضه في تاريخه علماً بأن تاريخ دوري الأبطال شهد تتويج المدربين الأرجنتينيين 4 مرات من قبل بواقع مرتين لهيلينيو هيريرا مع إنتر ميلان عامي 1964 و1965، وقبله لويس كارنيليا مع ريال مدريد عامي 1958 و1959.

وبشكل عام فإن المدربين الإيطاليين هم الأكثر فوزاً بالبطولة بواقع 11 لقباً وكان أبرزهم بالتأكيد "خبير دوري الأبطال" كارلو أنشيلوتي الفائز باللقب 3 مرات مرتين مع ميلان عامي 2003 و2007 ومرة أخيرة مع ريال مدريد عام 2014، بينما أحرز المدربين الإسبان اللقب 10 مرات أبرزهم بيب غوارديولا الفائز مع برشلونة عامي 2009 و2011، ويأتي المدربين الألمان في المركز الثالث بواقع 8 ألقاب ثم مدربي إنكلترا في المركز الرابع بعد فوزهم ب7 ألقاب وآخر لقب في دوري الأبطال أحرزه مدرب إنكليزي كان فاغان مع ليفربول تحديداً عام 1984.

