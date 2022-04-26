كلوب يشيد بأوناي إيميري من قبل beIN SPORTS April 26, 2022 20:39 0:50 دقيقة قبل استقبال فياريال الإسباني بذهاب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أن المنافس هذه المرة يمتلك مدرباً كبيراً وهو أوناي إيميري الذي يحسن التعامل مع كل الظروف في المباريات. تقارير إخبارية أوناي إيمري كلوب دوري أبطال أوروبا ليفربول فياريال -آخر الفيديوهات 7:00 دقيقة الدحيل يعزز صدارته بفوز كبير على سباهان 0:32 دقيقة فياريال لمواصلة مفاجآته في دوري الأبطال 0:50 دقيقة كلوب يشيد بأوناي إيميري 0:38 دقيقة إصابة بوفال قد تبعده عن مونديال قطر 0:48 دقيقة مانشستر سيتي - ريال مدريد: التغطية الخاصة 4:11 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 34 0:34 دقيقة برشلونة يمدّد عقد مدافعه الأوروغوياني أراوخو 0:25 دقيقة كييليني سيعتزل دوليا بعد مواجهة إيطاليا والأرجنتين 0:30 دقيقة الفوز شعار القوة الجوية في مواجهة مومباي سيتي 0:28 دقيقة التعاون ينشد الفوز من بوابة باختاكور