كلوب يؤكد جاهزية ليفربول لمواجهة غلاسكو رينجرز من قبل beIN SPORTS October 3, 2022 15:52 0:57 دقيقة أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول جاهزية فريقه لموقعة غلاسكو رينجرز في دوري الأبطال، مشيراً إلى أنه يتوقعها مباراة حامية الوطيس نظراً للأداء الذي يقدمه الفريق الإسكتلندي مؤخراً . مقابلات دوري أبطال أوروبا ليفربول يورغن كلوب غلاسكو رينجرز -آخر الفيديوهات 0:57 دقيقة كلوب يؤكد جاهزية ليفربول لمواجهة غلاسكو رينجرز 0:34 دقيقة جابر سعيدة باستضافة تونس أول بطولة للمحترفات 1:19 دقيقة نادال يحتل الوصافة وميار شريف تتقدم 25 مركزاً 1:12 دقيقة أحد الناجين يروي مأساة إندونيسيا 0:51 دقيقة الخطوط القطرية تسير 55 رحلة بين الدمام والدوحة 0:49 دقيقة تدشين الزي الرسمي لقوة أمن مونديال قطر 1:16 دقيقة ريال مدريد وسان جيرمان وتشلسي في مجموعة واحدة 25:35 دقيقة لقاء خاص مع إسحاق بلفوضيل 2:55 دقيقة متحف قطر الأولمبي والرياضي يحتضن معرض عن كرة القدم 0:26 دقيقة الشرطة بطلاً لكأس السوبر العراقي