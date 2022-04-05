كلوب: "كانت مباراة صعبة" من قبل beIN SPORTS April 6, 2022 00:02 1:52 دقيقة أكّد مدرب ليفربول الإنكليزي، الألماني يورغن كلوب، بأن مواجهة بنفيكا البرتغالي كانت صعبة مشيراً أن التركيز والانضباط مكّن فريقه من تحقيق الفوز. وكان ليفربول قد خرج فائزا من مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مستضيفه بنفيكا (3-1) الثلاثاء. مقابلات دوري أبطال أوروبا ليفربول بنفيكا يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 1:52 دقيقة كلوب: "كانت مباراة صعبة" 1:18 دقيقة ماذا قال فينغر عن مواجهة بنفيكا وليفربول ؟ 1:25 دقيقة سافيتش: "دافعنا بشكل جيد وعلينا أن نسجل في الإياب" 1:38 دقيقة دي بروين: لعبنا كفريق وكان من الصعب إيجاد المساحات 5:16 دقيقة ليفربول يُسقط بنفيكا في معقله 3:24 دقيقة سيتي يكسب الأسبقية على أرضه أمام أتلتيكو مدريد 0:37 دقيقة فرايبورغ يستأنف ضدّ بايرن بسبب واقعة الـ12 لاعباً 0:25 دقيقة الإصابة تحرم يوفنتوس من خدمات لوكاتيلي 0:40 دقيقة الاتحاد الروسي يسحب استئنافه ضدّ الـ"فيفا" 3:24 دقيقة جمهور ليفربول يكرّم محمد صلاح على طريقته