كلوب: سنحاول الفوز بدوري الأبطال لاكن الأمر صعب من قبل beIN SPORTS November 25, 2019 12:02 0:28 دقيقة أشار يورغن كلوب مدرب ليفربول بعد حصوله على جائزة اتحاد الكتاب إلى صعوبة تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية توالياً. مقابلات دوري أبطال أوروبا ليفربول يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 19:50 دقيقة ماذا قال مورينيو قبل مواجهة أولمبياكوس؟ 6:47 دقيقة المؤتمر الصحفي لريال مدريد قبل مواجهة سان جيرمان 17:30 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب الإمارات قبل مواجهة اليمن 0:28 دقيقة كلوب: سنحاول الفوز بدوري الأبطال لاكن الأمر صعب 0:28 دقيقة منتخب الإمارات يصل إلى الدوحة 16:15 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب العراق قبل مواجهة قطر 4:01 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 14 3:46 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 14 3:41 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 12 15:47 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب قطر قبل مواجهة العراق