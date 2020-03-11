كلوب: دفعنا ثمن الأخطاء التي ارتكبناها March 12, 2020 00:02 1:50 دقيقة أكد المدرب الألماني لليفربول الإنكليزي يورغن كلوب أن فريقه دفع ثمن الأخطاء التي ارتكبها أمام أتلتيكو مدريد وكلفته الخروج من دوري أبطال أوروبا. وخسر ليفربول حامل اللقب على أرضه وأمام جماهيره أمام أتلتيكو مدريد 2-3. مقابلات -آخر الفيديوهات 0:19 دقيقة أوبلاك أفضل لاعب في مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد 2:16 دقيقة فافر: لم نخطئ في أدائنا لكننا جازفنا 1:50 دقيقة كلوب: دفعنا ثمن الأخطاء التي ارتكبناها 2:12 دقيقة توخيل معجب بالروح الجماعية لسان جيرمان 4:06 دقيقة سان جيرمان يقصي دورتموند ويبلغ ربع النهائي 5:00 دقيقة أتلتيكو مدريد يخطف التأهل من قلب أنفيلد 0:34 دقيقة قرار هام من الاتحاد الإسباني بشأن تعليق المباريات 0:38 دقيقة تأجيل جميع الأنشطة الرياضية في تونس 11:33 دقيقة موجز الأخبار 0:37 دقيقة تأجيل مباراتي إشبيلية ضد روما وإنتر ضد خيتافي