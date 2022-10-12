أجبر كلوب بروج مستضيفه أتليتيكو مدريد على التعادل دون أهداف.

وهو التعادل الأول لكلوب بروج بعد ثلاثة انتصارات متتالية على كل من باير ليفركوزن الألماني (1-0) وبورتو البرتغالي (4-0) وأتليتيكو مدريد الإسباني ذهابًا (2-0) ليرفع الفريق البلجيكي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثانية ويضمن العبور إلى ثمن نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية.

وهي المرّة الأولى التي يبلغ فيها ممثّل كرة القدم البلجيكية مرحلة خروج المغلوب ليدخل تاريخ المسابقة القارية من أوسع الأبواب.

كما يعدّ التعادل الأول لأتليتيكو مدريد أيضاً بعد فوز على بورتو (2-1) وخسارتين أمام باير ليفركوزن (0-2) وكلوب بروج ذهابًا (0-2) ليصبح في جرابه 4 نقاط في المركز الثالث.

وشهدت المواجهة طرد متوسط الميدان الغاني لنادي كلوب بروج كمال سواه في الدقيقة 82 لنيله بطاقتين صفراوين.

بورتو يقسو على باير ليفركوزن

وضمن المجموعة ذاتها، حقق بورتو فوزًا باهراً على مستضيفه باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة.

وسجّل للفائز كل من وينديرسون غالينو (6) والإيراني مهدي طارمي من ركلتي جزاء (53 و64).

وبذلك رفع بورتو رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني في حين توّقف عدّاد ليفركوزن عند 3 نقاط في المرتبة الرابعة.