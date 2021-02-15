كلوب: الأمور طبيعية داخل الفريق رغم تراجع النتائج من قبل beIN SPORTS February 15, 2021 15:33 8:29 دقيقة أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي أن الأمور طبيعية داخل فريقه رغم تراجع النتائج وذلك قبل مواجهة لايبزيغ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا غداً الثلاثاء. دوري أبطال أوروبا ليفربول لايبزيغ يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة إيقاف الأنشطة الرياضية في العراق بسبب فيروس كورونا 0:27 دقيقة بوتشيتينو يعلن قائمة سان جيرمان لمواجهة برشلونة 1:21 دقيقة تعادل صعب لبوكا جونيورز 3:11 دقيقة تشيلسي - نيوكاسل طموحات متباينة 3:33 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 25 3:05 دقيقة نادال يواصل زحفه نحو نهائي بطولة أستراليا 1:41 دقيقة سكرينيار سعيد بالصدارة ويعلق على أهمية الديربي 2:37 دقيقة معاناة مرسيليا مستمرة 3:27 دقيقة إنتر يخطف الصدارة من جاره ميلان 0:27 دقيقة الدحيل يحسم مواجهة القمة أمام الريان