ودون رونالدو على هدف قاتل في الدقيقة 90+5 منهياً التعادل ومانحاً فريقه النقاط الثلاث.

وكان باكو ألكاسير تقدم للغواصات الصفراء على أرضية ملعب أولد ترافورد التاريخي بهدف في الدقيقة 53، ثم عادل للشياطين الحمر أليكس تيليس 60.

وهذا أول لفريق المدرب النرويجي أولي غونار سولشار بعد تلقيه الهزيمة في الجولة الأولى على يد يونغ بويز.

ويتصدر أتالانتا الإيطالي المجموعة برصيد 4 نقاط، يليه يونغ بويز بفارق الأهداف عن يونايتد ولكل منهما 3 نقاط، ثم في المركز الرابع والأخير فياريال بنقطة واحدة.

وتجدد الموعد بين مانشستر يونايتد وفياريال في إعادة لنهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم الماضي، حين خسر الفريق الإنكليزي بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وفرض فياريال سيطرة نسبية ترجمها هدفاً في الدقيقة 53، بعدما أرسل الهولندي أرنو دانيوما عرضية من الجانب الأيسر تابعها ألكاسير بتسديدة مباشرة سكنت شباك الحارس الإسباني دافيد دي خيا.

ونجح يونايتد في إدراك التعادل بعدما أرسل البرتغالي برونو فيرنانديش عرضية من ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء، تابعها أليكس "على الطائر" في الشباك (60).

وفيما بدت المباراة في طريقها إلى التعادل، خطف مانشستر يونايتد النقاط الثلاث في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، وذلك بتسديدة من رونالدو من داخل المنطقة.

وكان لرونالدو حصة أخرى في هذه المباراة، إذ حطّم البرتغالي رقماً قياسياً جديداً ليصبح أكثر اللاعبين ظهوراً في المسابقة القارية مع 178 مباراة.