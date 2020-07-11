كروشه: "ننتظر ملاقاة أتلتيكو مدريد بشغف" July 11, 2020 09:07 0:35 دقيقة قال ماركوس كروشه المدير الرياضي لنادي لايبزيغ إنهم ينتظرون مواجهة أتلتيكو مدريد في ربع النهائي بشغف. مقابلات دوري أبطال أوروبا لايبزيغ -آخر الفيديوهات 4:06 دقيقة ريال مدريد يبتعد بالصدارة بعد فوز صعب على ألافيس 0:10 دقيقة هل يملك ريال مدريد مباريات أسهل من برشلونة؟ 1:17 دقيقة بوتراغينيو يتجنب التعليق على قرعة أبطال أوروبا 1:03 دقيقة رئيس أتالانتا يحلم بالوصول إلى نهائي أبطال أوروبا 0:48 دقيقة ناصر الخليفي: "مواجهة أتالانتا مثيرة للاهتمام" 0:54 دقيقة قرعة دوري أبطال أوروبا لا تشتغل سيتيين حالياً 3:19 دقيقة مباريات قوية في ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي 2:17 دقيقة سحب قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا 1:13 دقيقة باركلي يتطلّع لمواصلة التألق مع تشيلسي 1:49 دقيقة ليدز يونايتد يواصل تصدّر الـ"تشامبيونشيب"