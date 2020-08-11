وأوضح يويفا أن الفحوص ستُجرى بشكل منتظم لمسؤوليه الذين يحضرون مباريات دوري الأبطال في لشبونة وكذلك دوري الأبطال للسيدات في إسبانيا والدوري الأوروبي في ألمانيا، مضيفاً أن الرئيس والأمين العام سيخضعان لفحص آخر قبل يومين من نهائيي الدوري الأوروبي ودوري الأبطال.

