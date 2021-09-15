قمّة من العيار الثقيل بين إنتر وريال مدريد من قبل beIN SPORTS September 15, 2021 10:28 2:56 دقيقة ينزل ريال مدريد ضيفاً على إنتر اليوم الأربعاء في قمّة من العيار الثقيل وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا. تقارير إخبارية إنتر دوري أبطال أوروبا ريال مدريد -آخر الفيديوهات 3:47 دقيقة مواجهة كلاسيكية بين ليفربول وميلان 3:18 دقيقة أتلتيكو في مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام بورتو 2:56 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين إنتر وريال مدريد 2:34 دقيقة الـ"سيتي" من أجل تكرار خوض تجربة النهائي 3:40 دقيقة مواجهة مرتقبة بين كلوب بروج وباريس سان جيرمان 3:13 دقيقة بوروسيا دورتموند ضيفاً ثقيلاً على بشيكتاش 1:27 دقيقة واتكينز كان واثقاً من تحقيق النجاح مع أستون فيلا 1:00 دقيقة عدنان درجال في تصريح حصري لـ beIN SPORTS 0:44 دقيقة المنتخب التونسي بطلاً لإفريقيا في كرة الطائرة 1:12 دقيقة لقطة اليوم: شاهد إنسانية كريستيانو رونالدو