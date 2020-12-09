قمّة مرتقبة بين ريال مدريد ومونشنغلادباخ من قبل beIN SPORTS December 9, 2020 11:02 3:12 دقيقة تتجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى مواجهة مرتقبة بين ريال مدريد وبوروسيا مونشنغلادباخ عنوانها بطاقة العبور إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. تقارير إخبارية ريال مدريد بوروسيا مونشنغلادباخ زين الدين زيدان -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة الـ"كاف" يوقف لاعب بيراميدز إبراهيم حسن 0:30 دقيقة تأجيل مباراة فياريال أمام كاراباخ 3:12 دقيقة قمّة مرتقبة بين ريال مدريد ومونشنغلادباخ 1:09 دقيقة دوشان تاديتش في حوار حصري مع beIN SPORTS 2:16 دقيقة إنتر في مهمة البحث عن العبور من بوابة شاختار 3:08 دقيقة نزال قوي بين أياكس وأتالانتا 1:34 دقيقة لامبارد: "مباراة صعبة" 1:41 دقيقة ويستون ماكيني: "تسلّحنا بالثقة في مواجهة برشلونة" 3:58 دقيقة تشيلسي يتعادل مع كراسنودار وفوز إشبيلية خارج ملعبه 0:31 دقيقة مباراة سان جيرمان وباشاكشهير تٌستأنف الأربعاء