وسيكون ريال مدريد أمام مهمّة عسيرة تتمثل في تعويضِ خسارته ذهاباً بهدف نظيف وذلك عندما يستضيف الفريق الباريسي في مباراة تكتسي صعوبة على الميرينغي، الذي يفتقد لاثنين من أبرز عناصره هما البرازيلي كاسيميرو والفرنسي فيرلاند ميندي.

وعلى الجانب الآخر، بعد أن اطمأَنّ على سلامة نجمه كيليان مبابي، عقِبَ إصابته خلال التدريبات، يستعد باريس سان جيرمان للموقعة الصّعبة خاصة وأن الانتصار ذهاباً لا يَضمَنُ ورقة التأهل قبل خوض مواجهة الإياب.

البث المباشر لمباراة ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي الأربعاء 09 مارس 2022 انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة وستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM

