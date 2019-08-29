أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم عن مواجهات مرتقبة أبرزها بين باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي مع أتلتيكو مدريد الإسباني وبرشلونة الإسباني مع بوروسيا دورتموند الألماني وحامل اللقب ليفربول الإنكليزي مع نابولي الإيطالي.

المجموعات

المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان الفرنسي - ريال مدريد الإسباني - كلوب بروج البلجيكي - غلطة سراي التركي.

المجموعة الثانية: بايرن ميونيخ الألماني - توتنهام هوتسبير الإنكليزي - أولمبياكوس اليوناني - النجم الأحمر الصربي.

المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي الإنكليزي - شاختار دونيتسيك الأوكراني - دينامو زغرب الكرواتي - أتالانتا الإيطالي.

المجموعة الرابعة: يوفنتوس الإيطالي - أتلتيكو مدريد الإسباني - باير ليفركوزن الألماني - لوكوموتيف موسكو الروسي.

المجموعة الخامسة: ليفربول الإنكليزي - نابولي الإيطالي - سالزبورغ النمساوي - غينك البلجيكي.

المجموعة السادسة: برشلونة الإسباني - بوروسيا دورتموند الألماني - إنتر ميلان الإيطالي - سلافيا براغ التشيكي.

المجموعة السابعة: زينيت سان بطرسبيرغ الروسي - بنفيكا البرتغالي - أولمبيك ليون الفرنسي - لايبزيغ الألماني.

المجموعة الثامنة: تشيلسي الإنكليزي - أياكس أمستردام الهولندي - فالنسيا الإسباني - ليل الفرنسي.

تقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 17و 18 أيلول/سبتمبر على أن تكون الجولة السادسة الأخيرة في 10 و11 كانون الأول/ديسمبر.

الجوائز

أسطورة مانشستر يونايتد، الفرنسي إيريك كانتونا ينال جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

حارس ليفربول أليسون بيكر يفوز بجائزة أفضل حارس في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك يفوز بجائزة أفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

لاعب أياكس السابق وبرشلونة الحالي فرنكي دي يونغ يفوز بجائزة أفضل وسط ميدان في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

لاعب برشلونة ليونيل ميسي يفوز بجائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2019 سيقام في مدينة اسطنبول التركية.

معلومات على القرعة

ووضع الاتحاد القاري بطلي دوري الأبطال ليفربول و"يوروبا ليغ" تشيلسي الإنكليزيين في المستوى الأول، إلى جانب أبطال الدوريات المحلية الأعلى تصنيفاً: مانشستر سيتي (إنكلترا)، برشلونة (إسبانيا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، يوفنتوس (إيطاليا)، باريس سان جيرمان (فرنسا) وزينيت سان بطرسبورغ (روسيا).

المستوى الثاني: ريال مدريد الإسباني - أتلتيكو مدريد الإٍسباني - بوروسيا دورتموند الألماني - نابولي الإيطالي - شاختار دونييتسك الأوكراني - توتنهام هوتسبير الإنكليزي - أياكس أمستردام - بنفيكا البرتغالي.

المستوى الثالث: ليون الفرنسي - باير ليفركوزن الألماني - سالزبورغ النمساوي - أولمبياكوس اليوناني - كلوب بروج البلجيكي - فالنسيا الإسباني - إنتر ميلان الإيطالي - دينامو زغرب الكرواتي.

المستوى الرابع: لوكوموتيف موسكو الروسي - غنك البلجيكي - غلطة سراي التركي - لايبزيغ الألماني - ريد ستار بلغراد الصربي - أتالانتا برغامو الإيطالي - ليل الفرنسي - سلافيا براغ التشيكي.