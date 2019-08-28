تسحب الخميس في موناكو قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يشكل قطبا العاصمة الإسبانية، ريال وأتلتيكو، إضافة إلى بوروسيا دورتموند الألماني، الخطر الأكبر على أبطال الدوريات الست الأعلى تصنيفاً وحاملي لقب دوري الأبطال و"يوروبا ليغ".

ووضع الاتحاد القاري بطلي دوري الأبطال ليفربول و"يوروبا ليغ" تشيلسي الإنكليزيين في المستوى الأول، إلى جانب أبطال الدوريات المحلية الأعلى تصنيفاً: مانشستر سيتي (إنكلترا)، برشلونة (إسبانيا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، يوفنتوس (إيطاليا)، باريس سان جيرمان (فرنسا) وزينيت سان بطرسبورغ (روسيا).

وبما أن القرعة تجنّب أندية من البلد ذاته لبعضها البعض (إضافة إلى الأندية الروسية والأوكرانية بسبب النزاع بين البلدين على شبه جزيرة القرم)، وبوجود أندية مثل العملاق ريال مدريد الذي توج باللقب لثلاثة مواسم متتالية قبل أن يتربع ليفربول الموسم الماضي على العرش، ومواطنه أتلتيكو وإنتر ميلان الإيطالي المتجدد ومواطنه نابولي وبوروسيا دورتموند وتوتنهام وصيف البطل، في المستويات التالية التي لم تحدد حتى الآن بانتظار نتائج المباريات الثلاث المقرّرة الأربعاء في إياب الدور الفاصل، هناك إمكانية كبيرة لما يعتبر "مجموعة الموت".

وقد يقع مانشستر سيتي ومدربه الإسباني بيب غوارديولا في المجموعة ذاتها مع ريال أو إنتر، أو أن يتواجه يوفنتوس مع توتنهام أو أتلتيكو مدريد الذي التقاه بطل إيطاليا الموسم الماضي في ثمن النهائي وانتهى لقاء الذهاب بفوز نادي العاصمة 2-صفر على أرضه، قبل أن يخسر إياباً بثلاثية نظيفة سجلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وصنفت الأندية استناداً إلى مجموع النقاط التي جمعتها على مدار الأعوام الخمسة الماضية أو النقاط التي جمعتها الاتحاد المحلية.

وتنضم إلى الأندية الـ26 التي تأهلت مباشرة إلى دور المجموعات استناداً إلى معيار النقاط المطبق من قبل الاتحاد القاري، ستة أندية خاضت الأدوار التمهيدية وصولاً إلى الدور الفاصل الذي تأهل عنه الثلاثاء دينامو زغرب الكرواتي، ريد ستار بلغراد الصربي وأولمبياكوس اليوناني.

وتبقى ثلاث بطاقات تحسم الأربعاء، حيث يتواجه أياكس أمستردام الهولندي الذي وصل إلى نصف نهائي الموسم الماضي، مع أبويل نيقوسيا القبرصي (تعادلا ذهاباً صفر-صفر)، وكلوب بروج البلجيكي مع لاسك لينتس النمساوي (1-صفر ذهاباً)، وسلافيا براغ التشيكي مع كلوج الروماني (1-صفر).

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 17 و18 أيلول/سبتمبر على أن تكون الجولة السادسة الأخيرة في 10 و11 كانون الأول/ديسمبر.

المستوى الأول: ليفربول الإنكليزي (حامل اللقب) - تشلسي الإنكليزي (بطل "يوروبا ليغ") - برشلونة الإسباني - مانشستر سيتي الإنكليزي - يوفنتوس الإيطالي - بايرن ميونيخ الألماني - باريس سان جرمان الفرنسي - زينيت سان بطرسبورغ الروسي.

الأندية الأخرى المتأهلة (ترتيبها بحسب تصنيف الاتحاد القاري): ريال مدريد الإسباني - أتلتيكو مدريد الإٍسباني - بوروسيا دورتموند الألماني - نابولي الإيطالي - شاختار دونييتسك الأوكراني - توتنهام هوتسبير الإنكليزي - بنفيكا البرتغالي - ليون الفرنسي - باير ليفركوزن الألماني - سالزبورغ النمسوي - أولمبياكوس اليوناني - فالنسيا الإسباني - إنتر ميلان الإيطالي - دينامو زغرب الكرواتي - لوكوموتيف موسكو الروسي - غنك البلجيكي - غلطة سراي التركي - لايبزيغ الألماني - ريد ستار بلغراد الصربي - أتالانتا برغامو الإيطالي - ليل الفرنسي - أبويل نيقوسيا القبرصي أو أياكس أمستردام الهولندي - لينتس النمساوي أو كلوب بروج البلجيكي - كلوج الروماني أو سلافيا براغ التشيكي.