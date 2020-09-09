قرعة دوري أبطال أوروبا في نيون بدلاً من أثينا - موعد قرعة دوري أبطال أوروبا من قبل beIN SPORTS September 9, 2020 18:59 0:36 دقيقة قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إقامة قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في مدينة نيون السويسرية، بدلاً من العاصمة اليونانية أثينا. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا قرعة دوري أبطال أوروبا فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة سيرينا تعبر إلى نصف نهائي بطولة أميركا المفتوحة 2:28 دقيقة الفيفا يشيد بتقرير اللجنة العليا للمشاريع والإرث 0:36 دقيقة قرعة دوري أبطال أوروبا في نيون بدلاً من أثينا 0:44 دقيقة الأسترالي إيوان يحرز المرحلة 11 0:32 دقيقة لجنة مصرية للتحقيق في اختفاء بعض الكؤوس والمقتنيات 0:34 دقيقة أستون فيلا يتعاقد مع واتكينس في صفقة قياسية 0:26 دقيقة باشاكشهير يضمّ البرازيلي رافاييل إلى صفوفه 0:30 دقيقة باتريك تشيك يعزّز صفوف باير ليفركوزن 2:09 دقيقة تضامن عالمي مع الشعب السوداني جراء الفيضانات 0:46 دقيقة الدحيل ينهزم أمام الوكرة