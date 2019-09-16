وأدرج النادي الكاتالوني ميسي الغائب منذ بداية الموسم الحالي بسبب الإصابة، في التشكيلة التي انتقلت إلى ألمانيا لمواجهة وصيف البوندسليغا على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" ضمن المجموعة السادسة الصعبة التي تضم أيضاً إنتر الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي.

وكان برشلونة قد أعلن الأحد أن ميسي عاود التمارين الجماعية بعد غيابه منذ نحو شهر بداعي إصابة في ربلة الساق اليمنى أبعدته عن المباريات الأربع التي خاضها فريقه حتى الآن في الليغا.

وقال فالفيردي بشأن مشاركة الأرجنتيني، في مؤتمر صحافي عشية مواجهة الفريقين "سنقرر غداً. خلال الأسبوع لم نكن متأكدين من مدى جاهزيته ولكنه تمرن مرتين أو ثلاث وقدم انطباعاً جيداً".

ورفض المدرب الإسباني التأكيد ما اذا كان المراهق أنسو فاتي (16 عامًا) الذي أًصبح أصغر هداف في تاريخ النادي الكاتالوني في وقت سابق هذا الشهر أمام أوساسونا، سيحقق إنجازا جديدا ويصبح أصغر لاعب يخوض منافسات دوري الأبطال.

وأوضح "إذا لعب، فلن يكون من أجل تحقيق هذا الإنجاز".

وأكد فالفيردي أن فريقه وضع الهزيمة المذلة في الدور نصف النهائي الموسم الماضي أمام ليفربول الإنكليزي حامل اللقب خلف ظهره ويتطلع للموسم الجديد. وكان برشلونة قد فاز في لقاء الإياب على ملعب كامب نو بنتيجة 3-0 قبل أن يخسر في الإياب على ملعب أنفيلد 4-0.

وقال فالفيردي (55 عاماً) "إن لم تكن في يومك، قد تخرج من هذه المسابقة. خسرنا مباراة واحدة فقط الموسم الماضي لكنها كانت مصيرية".

أما الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، الذي لعب تحت إشراف مدرب دورتموند الحالي السويسري لوسيان فافر حين كان في صفوف بوروسيا مونشنغلادباخ، فحذر من اختبار صعب أمام المضيف غداً.

وقال تير شتيغن "فافر من أفضل المدربين الذين عملت معهم، وسيفكر كيف سيؤذينا. من الصعب دائماً المجيء إلى هنا (دورتموند)، لطالما عانينا هنا مع غلادباخ ولكن سنحاول الفوز ونستهل المسابقة بطريقة جيدة".

إلا أن الأجواء الصاخبة في ملعب سيغنال إيدونا لن تسهل الأمور على تير شتيغن الذي تلقت شباكه ستة أهداف في أربع مباريات هذا الموسم، كما وفشل برشلونة بتحقيق أي فوز خارج ملعبه.

وأكد الدولي الألماني "نتلقى الكثير من الأهداف هذه الفترة. يجب أن نتقبل هذا الواقع ونحاول تحسينه. بعض الأخطاء التي نرتكبها سهل تصحيحها".