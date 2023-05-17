قراءة في أوراق الميرينغي قبل الموقعة الكبرى في ملعب الاتحاد من قبل beIN SPORTS May 17, 2023 10:54 3:24 دقيقة يدرك ريال مدريد صعوبة المهمة على أرض السيتيزنس لكنَّ حامل اللقب سيسعى لتوظيف كامل خبرته في منافسته المفضلة لتعطيلِ خطة غوارديولا والنجاح في العودة ببطاقة التأهل من مانشستر. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا ريال مدريد مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 4:17 دقيقة منتخب العراق جاهز لخوض غمار مونديال تحت 20 عامًا 2:45 دقيقة المنتخب التونسي يشدّ الرحال إلى الأرجنتين 3:16 دقيقة قمّة حاسمة بين اتحاد الجزائر وأسيك ميموزا 3:14 دقيقة روبيرتو كارلوس ملهم اللاعبين البرازيليين في مدريد 3:24 دقيقة قراءة في أوراق الميرينغي قبل الموقعة الكبرى 0:30 دقيقة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد - التغطية الخاصة 1:27 دقيقة إنزاغي: "آمنا بحظوظنا وأحلامنا وحققنا مسيرة رائعة" 0:44 دقيقة غلطة سراي يعزز صدارته للدوري التركي 0:49 دقيقة كيروش فخور بتوليه مهمة تدريب العنابي 1:58 دقيقة مارتينيز: "خوض النهائي هو بمثابة حلم"