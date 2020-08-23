قراءة فنية في تشكيلتي بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان August 23, 2020 20:05 5:54 دقيقة تعرّف على تشكيلتي طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني. مقابلات تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ نهائي دوري أبطال أوروبا تصريحات -آخر الفيديوهات 3:39 دقيقة بايرن ميونيخ يتوج بدوري الأبطال للمرة السادسة 4:06 دقيقة فينغر: "بايرن لا يملك أفضلية على سان جيرمان" 3:08 دقيقة أبو تريكة: "نسخة استثنائية غير قابلة للاستمرار" 5:54 دقيقة قراءة فنية في تشكيلتي بايرن وسان جيرمان 5:08 دقيقة تأييد لاستمرار دوري الأبطال على الصيغة الحالية 0:36 دقيقة نيمار يختار الرقص والموسيقى للتركيز على النهائي 0:41 دقيقة بيكهام يوجّه رسالة خاصة لناصر الخليفي 4:49 دقيقة تعرف على الأجواء الموجودة في باريس وميونيخ 0:18 دقيقة الحماس يغمرالخليفي قبل ضربة بداية نهائي الأبطال 2:13 دقيقة نهائي "لشبونة" في زمن الكورونا