عندما جاء أنصار يوفي إلى كارديف الويلزية، لدعم فريقهم ضد ريال مدريد حامل اللقب عام 2016، كان لديهم إيمان عميق في داخلهم بأن السيدة العجوز ستنفض عن ثوبها غبار الهزيمة من برشلونة 2015 وتحقق لقباً طال الشوق إليه.

ولكن عشاق الملكي لديهم التقاليد والتشكيلة النارية والمدرب الذي لا يرضى بديلاً عن المجد، فمنذ تلك الليلة أصبحوا أول ناد يحتفظ بلقبه بطلاً لدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين بالفوز على يوفنتوس 4-1، في نهائي كارديف الشهير.

وعلى الرغم من تعويض الكرواتي ماندزوكيتش لهدف رونالدو الذي أحرزه في الدقيقة 20، بعد 7 دقائق فقط وانتهاء الشوط الأول بتعادل بالنتيجة 1-1 وتوازن نسبي بالأداء، إلا أن البرتغالي الفذ وزميليه كاسميرو وأسينسيو أنهوا المهمة بتسجيل كل واحد منهم هدف.

ريال مدريد بعد عام، حقق ما هو أبعد من ذلك حين احتفظ باللقب للمرة الثالثة توالياً بالفوز على ليفربول في نهائي 2018، وبذلك وضع النادي الملكي عشاقه في مكان من الفخر الأبدي لا يبدو أن أحدا سيبلغه في المدى المنظور.