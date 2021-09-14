وبعد 4 ركلات جزاء في 45 دقيقة، وهو رقم قياسي في دوري الأبطال الاوروبي منذ موسم 2003-2004 بحسب "أوبتا" للاحصاءات، منها 3 للضيف، خرج إشبيلية بأعجوبة متعادلاً من الشوط الأوّل، فيما تأسف سالزبورغ على إهداره للعديد من الفرص وركلات الجزاء.

وسبق للفريقن أن التقيا في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" (عندما كانت تحت مسمى كأس الاتحاد الأوروبي) في الدور الأوّل من موسم 2008-2009، مع فوز الإسبان بنتيجة 4-0 بإجمالي المباراتين (2-0 ذهاباً وإياباً).

ولعب إشبيلية الذي استهل الموسم الجديد بفوزين وتعادل ليحتل المركز السادس في "لا ليغا" بمواجهة متصدر الدوري النمساوي سالزبورغ الفائز بمبارياته السبع توالياً باشراف مدربه الالماني ماتياس جيسل.

واضطر الأخير للاستغناء عن ثلاثة لاعبين هم زلاتكو يونوزوفيتش والمالي سيكو كويتا وألبير فالسي بسبب الاصابة.

استهل سالزبورغ المباراة مهاجماً، فتحصل على ركلة جزاء بعد عودة حكم المباراة إلى تقنية الحكم المساعد "var" لاحتساب خطأ من المدافع البرازيلي دييغو كارلوس على المهاجم الألماني كريم أدييمي الذي سددها بنفسه وأهدرها إلى جانب القائم (9).

ومرة جديدة وقع إشبيلية ضحية الأخطاء وعلى اللاعب ذاته أدييمي الذي تعرض هذه المرة لعرقلة من خيسوس نافاس داخل منطقة الجزاء، فتصدى لها الكرواتي لوكا سوسيتش وسددها إلى يسار الحارس الدولي المغربي ياسين بونو (21).

ومرة جديدة كان أدييمي مصدر الخطر لفريقه إذ تحصل للمرة الثالثة على ركلة جزاء بعدما انطلق في ظهر الدفاع الإسباني، ما حتّم على الحارس بونو عرقلته ليتوجه الحكم إلى علامة الجزاء التي وقف أمامها سوسيتش للمرة الثانية ولكن من دون أن يكون النجاح حليفه اذ تصدى القائم الأيمن لتسديدته بقدمه اليسرى (37).

واحتكم الحكم مرة جديدة إلى تقنية الـ "VAR" لاحتساب ركلة جزاء لصالح رجال المدرب خولن لوبيتيغي بعد خطأ من المدافع ماكسيميليان فوبر على المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري، فتقدم الكرواتي إيفان راكيتيتش وحولها بالقدم اليمنى خادعة إلى يسار الحارس فيليب كون (42).

مع بداية الشوط الثاني، تلقى إشبيلية ضربة موجعة إثر طرد الحكم مهاجمه النصيري الذي حاول خداعه بعدما رمى نفسه داخل منطقة الجزاء، ليحصل على بطاقة صفراء ثانية تحولت إلى حمراء (50).

ومع النقص العددي ضغط سالزبورغ على مضيفه من دون أن يتمكن من اضافة هدف الفوز، لينتهي اللقاء بالتعادل في حين خرج إشبيلية الفائز بـ "يوروبا ليغ"" ست مرات والذي لم يتجاوز الدور ربع النهائي من المسابقة الأم راضياً بنقطة التعادل.

ول مباراة تشهد احتساب 4 ركلات جزاء في تاريخ دوري ابطال اوروبا

سالزبورغ يصبح أول فريق ضيف يتحصل على 3 ركلات جزاء خلال مباراة واحدة في تاريخ دوري ابطال اوروبا

المهاجم الالماني كريم أدييمي يصبح أول لاعب يتحصل على 3 ركلات جزاء خلال مباراة واحدة في تاريخ دوري ابطال اوروبا

الهدف رقم 100 لإشبيلية في تاريخ كأس الأبطال منذ انطلاقها عام 1955 (باحتساب مباريات التصفيات) [42']

أول بطاقة حمراء ليوسف النصيري مع إشبيلية في جميع المسابقات

يوسف النصيري يصبح أول لاعب مغربي يتلقى بطاقة حمراء في دوري ابطال اوروبا منذ مهدي بن عطية مع بايرن ميونخ أمام مانشستر سيتي في نوفمبر 2014

