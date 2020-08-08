تغطية - فراس بن أحمد

ويلاقي برشلونة، الذي تأهل لربع نهائي البطولة للمرة 13 توالياً، في 14 آب/أغسطس الجاري بايرن ميونيخ الألماني المتأهل على حساب تشيلسي الانكليزي، في لشبونة التي تستضيف بطولة مصغرة بدءاً من ربع النهائي بعد العودة من توقف اجباري بسبب فيروس كورونا المستجد.

على ملعب "كامب نو" سجل لبرشلونة الفرنسي كليمان لانغليه (10)، الأرجنتيني ليونيل ميسي (23) والاوروغوياني لويس سواريز (45+1 من ركلة جزاء)، ولنابولي لورنتسو إنسينيي (45+5 من ركلة جزاء).

ويذكر أن مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

مباراة برشلونة ونابولي - التفاصيل والأحداث

برشلونة - نابولي | نهاية المباراة بفوز برشلونة على نابولي 3-1.

دق 86: برشلونة - نابولي | رأسية المكسيكي لوزانو كادت أن تخادع الحارس تيرشتيغن

دق 81: برشلونة - نابولي | البولندي ميليك يرتقي عالياً ويسجل هدفاً رفضه الحكم نظراً لوجود اللاعب في وضعية تسلل.

دق 69: برشلونة - نابولي | يبدو أن النتيجة الآنية الحاصلة أفقدت المباراة التشويق والحماسة.

دق 60: برشلونة - نابولي | يحاول برشلونة في بداية هذه الفترة تقليل الجهود والاعتماد على المتردات في المقابل يحاول نابولي تدارك ما وقع في الشوط الأول وتعديل الكفة على الأقل إذا أراد العبور لربع النهائي.

هل تعلم أن هدف المباراة الثاني لفريق برشلونة والذي كان بأقدام ميسي قد شارك فيه كل لاعبي الفريق الكتالوني.

الصورة من أوبتا للاحصائيات.

برشلونة - نابولي | عودة المباراة في شوطها الثاني.

برشلونة - نابولي | نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة على نابولي 3-1.

دق45 +5: برشلونة - نابولي | إنسيني ينجح في تقليص الفارق من ركلة جزاء (1-3).

دق45 +4: برشلونة - نابولي | الحكم يعلن عن ركلة جزاء لنابولي بعد التحام بين راكيتيتش وميرتينز.

دق45 +1: برشلونة - نابولي | سواريز من علامة الجزاء ينجح في تسجيل الهدف الثالث (3-صفر).

دق45: برشلونة - نابولي | الحكم جانيت شاكير يعتمد على تقنية المساعدة بالفيديو (VAR) ويعلن عن ركلة جزاء لفريق برشلونة.

دق40: برشلونة - نابولي | ميسي يحاول سرقة الكرة من المدافع المالي كوليبالي والاخير يشتت الكرة ويلتحم "بالبرغوث" الذي يعاني من أوجاع (إمكانية وجود ركلة جزاء لفريق برشلونة).

دق30: برشلونة - نابولي | ألبا في التمرير وسواريز في التصويب لكن الحارس الكولومبي كان بالمرصاد لتعود الكرة أمام فرانكي دي يونغ الذي أرسل عرضية لميسي ليضعها في شباك نابولي على طريقته إلا أن الحكم التركي رفض الهدف على خلفية لمس النجم الأرجنتيني للكرة باليد.

دق28: برشلونة - نابولي | يحاول نابولي أن يلملم جراحه ويعود سريعاً للمباراة التي أصبحت صعبة جداً

دق23: برشلونة - نابولي | ميسي يراوغ الجميع بسحر غير عادي ويضع الكرة بطريقة مميزة في شباك نابولي (2-صفر)

دق14: برشلونة - نابولي | تصويبة الكرواتي راكيتيتش مرت قريبة من شباك الحارس الكولومبي للفريق الإيطالي أوسبينا.

المدافع الفرنسي يسجل أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا رفقة برشلونة.

دق10: برشلونة - نابولي | رأسية المدافع الفرنسي لانغليه تستقر في شباك نابولي (1-صفر).

دق7: برشلونة - نابولي | يحاول رفاق ميسي الدخول في المباراة وايجاد تقنيات لعبهم سريعاً نظراً لتوقف الدوري الإسباني وابتعادهم عن المنافسة ما جعل نسق البدايات يكون منخفضاً.

دق 4: برشلونة - نابولي | الفريق الإيطالي يقدم بداية مباراة جيدة باستحواذه على الكرة والسيطرة على مجريات المواجهة.

دق 2: برشلونة - نابولي | البلجيكي ميرتينز يهدر كرة افتتاح التسجيل بغرابة كبيرة بعد انفرده بالحارس وسدد على القائم.

برشلونة - نابولي | بداية مواجهة الإياب على أرضية ملعب الكامب نو بإدارة الحكم التركي جانيت شاكير علماً وأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1.

التشكيلة الأساسية للفريقين: