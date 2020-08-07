خيم التعادل على المباريات الـ3 بين مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد، فتعادلا في أول مباراتين في دور مجموعات موسم 2012 -2013 وفي مباراة ذهاب نصف نهائي موسم 2015 -2016.
تعرف على احصائيات وأرقام المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وريال مدريد:
- حقق ريال مدريد في 5 من مبارياته الـ 11 خارج أرضه في إنكلترا في دوري الأبطال محققاً الفوز ضد 4 فرق إنكليزية، مانشستر يونايتد وليدز يونايتد وليفربول وتوتنهام.
- يذكر أن برشلونة وبايرن ميونيخ قد حققا الفوز ضد 5 فرق إنكليزية مختلفة في دوري الأبطال.
- يحسم مانشستر سيتي مصير التأهل عندما يعود بنقاط الفوز خارج أرضه ذهاباً وذلك بتحقيقه بطاقة العبور في جميع مواجهاته الـ 7 السابقة في منافسات اليويفا.
- يسعى ريال مدريد إلى التأهل بعد خسارته في مباراة الذهاب في الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال لأول مرة منذ ربع نهائي عام 2016 أمام فولفسبورغ بعد أن انهزم ذهاباً 2-صفر وفاز 3-صفر في الإياب).
- يذكر أن الفريق الملكي لم يتأهل أبداً بعد خسارته على أرضه في مباراة الذهاب في 4 محاولات سابقة.
- حقق المدرب الإسباني بيب غوارديولا الفوز في 28 مباراة، أكثر من أي مدرب آخر في تاريخ البطولة، في الأدوار الإقصائية من مسابقة دوري الأبطال.
- مغادرة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المسابقة من هذه المباراة، سيكون لأول مرة في المراحل الإقصائية في دوري الأبطال بعد تحقيقه الفوز في أول 12 مواجهة.
- حقق زيدان الفوز في مباراتين فقط من 6 مواجهات أمام الفرق إنكليزية في المسابقة الأبرز في القارة العجوز.
- تمكن مانشستر سيتي بقيادة غوارديولا خلال 5 مواجهات على أرضه في الأدوار الإقصائية من تسجيل 18 هدفاً فيما استقبلت حصون "الأزرق السماوي" 10 أهداف.
- بصم ريال مدريد على الفوز في آخر 4 مباريات خارج أرضه في الأدوار الإقصائية في المسابقة منذ أن خسر 2-1 في إياب نصف نهائي موسم 2016 - 2017 أمام جاره أتلتيكو مدريد.