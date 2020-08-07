خيم التعادل على المباريات الـ3 بين مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد، فتعادلا في أول مباراتين في دور مجموعات موسم 2012 -2013 وفي مباراة ذهاب نصف نهائي موسم 2015 -2016.

تعرف على احصائيات وأرقام المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وريال مدريد: