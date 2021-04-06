وفاز ريال مدريد الإسباني على ضيفه ليفربول الإنكليزي 3-1 يوم الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في مباراة شهدت تألقاً لافتاً من البرازيلي فينيسيوس جونيور بتسجيله ثنائية.

وقال فينيسيوس عن حديث زيدان معه: "قال لي زيدان بأن عليّ أن أواصل، دائماً ما يحثني على الاستمرار ويقول لي إنّ أفضل اللحظات ستأتي وقد أتت اليوم".

وتابع: "أنا سعيد جداً بالمباراة التي قدمتها اليوم، أعمل للوصول إلى أفضل مستوياتي في هذه الفترة من الموسم، سعيد لأنني ساعدت ريال مدريد في تحقيق الفوز".

وأضاف: "ليس هناك أفضل من تسجل هدفين بهذا القميص، أريد أن أواصل".

