جاء كلام فينغر بعد فوز بايرن ميونيخ على ليون في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وتأهله إلى النهائي لمواجهة باريس سان جيرمان.

وقال فينغر إن ليون سيتحسّر على الفرص التي أضاعها في البداية، مضيفاً أن بايرن لم يكن جيداً في البداية ولم تكن تحركاته كما في المباراة أمام برشلونة في ربع النهائي.

وعلّق الفرنسي قائلاً: "أمام باريس سان جيرمان سيتلقون أهدافاً. لو كنت مدرب بايرن وشاهدت مباراة باريس سان جيرمان سأخشى كثيراً".

وأضاف فينغر أنه لم يكن مقتنعاً أيضاً بخط وسط الفريق الألماني مشيداً في الوقت ذاته بأداء سيرج غنابري.



