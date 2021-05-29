فينغر: سيكون نهائي واعد بكل معنى الكلمة من قبل beIN SPORTS May 29, 2021 20:31 0:59 دقيقة أكّد الفرنسي أرسين فينغر محلل قنوات beIN SPORTS أن فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي يعرفان بعضهما بطريقة جيدة، وهو ما سينعكس على المواجهة المرتقبة بينهما، ويجعل نهائي دوري أبطال أوروبا مباراة مثيرة جداً. مقابلات دوري أبطال أوروبا beIN SPORTS مانشستر سيتي تشيلسي أرسين فينغر -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة تشيلسي يمتع وبوليسيتش يهدر فرصة حسم اللقب 4:58 دقيقة أجواء احتفالية رائعة قبل انطلاق نهائي دوري الأبطال 0:59 دقيقة فينغر: سيكون نهائي واعد بكل معنى الكلمة 3:29 دقيقة ثامن نهائي بين فريقين من دولة واحدة في الأبطال 0:49 دقيقة المجر تسمح بتوافد المشجعين الأجانب في "يورو 2020" 2:03 دقيقة توخيل وحلم التتويج بدوري أبطال أوروبا 3:15 دقيقة غوارديولا أمام فرصة إهداء السيتي لقب دوري الأبطال 3:38 دقيقة ستيفن وبوليسيتش...لاعبان أميركيان في نهائي الأبطال 1:00 دقيقة تأجيل محاكمة الطاقم الطبي لمارادونا 2:47 دقيقة تشيلسي يبحث عن لقبه الثاني من بوابة مانشستر سيتي