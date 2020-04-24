فيروس كورونا يضع مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد تحت المجهر من قبل beIN SPORTS April 24, 2020 23:58 2:05 دقيقة سلّطت وسائل الإعلام، الضوء مجدداً على الظروف التي أقيمت بها مباراة ليفربول الإنكليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ اعتبرت المواجهة سبباً مباشراً في انتشار الفيروس. ليفربول فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 2:05 دقيقة فيروس كورونا يضع لقاء ليفربول وأتلتيكو تحت المجهر 0:56 دقيقة الرابطة الفرنسية تتوصل لاتفاق مع قنوات البث 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:00 دقيقة بطولة البريميرليغ المنزلية: برايتون - بيرنلي 1:15 دقيقة يويفا يبحث خيارات التأهل إلى دوري أبطال أوروبا 2:36 دقيقة عجلة الـ"بوندسليغا" مستعدة للدوران في 9 مايو 4:13 دقيقة تأجيل الأولمبياد له آثاراً سلبية وإيجابية 0:36 دقيقة مبادرة من أنطونيو روديغر الى مستشفى برلين 1:27 دقيقة سارة عصام تحاكي تجربتها الاحترافية مع ستوك سيتي 1:31 دقيقة الكوكي يؤكد استمرار تواصله مع لاعبي فريقه