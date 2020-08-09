"فيروس كورونا" يضرب أتلتيكو مدريد

وقال أتلتيكو في بيان إنه بعد سلسلة من الفحوص "اكتشفنا من النتائج التي عرفناها اليوم، حالتين إيجابيتين وقد عزلا نفسهما في المنزل وتم إبلاغ اسمهما على الفور إلى السلطات الصحية الإسبانية، البرتغالية، اليويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم)، الاتحاد الاسباني، الاتحاد البرتغالي والمجلس الأعلى للرياضة".

وكان من المفترض أن يسافر أتلتيكو الى العاصمة البرتغالية الإثنين، وقد أقر أن الحالتين الإيجابيتين قد تؤديان إلى تغييرات في اللحظة الأخيرة بخصوص جدول السفر وكذلك خطط الإقامة في لشبونة، موضحاً "النادي سينسق الجداول الجديدة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وبمجرد أن تكون هناك خطة جديدة سيتم الإعلان عنها".

وأضاف "كما نطلب أقصى درجات الاحترام في ما يخص هوية الحالتين الايجابيتين".

وتنطلق البطولة المصغرة التي فرضها "كوفيد-19"، الأربعاء بإقامه مواجهات ربع ونصف النهائي من مباراة واحدة في لشبونة من دون جمهور، وصولاً إلى النهائي المقرر في 23 آب/أغسطس.

وسبق للجار اللدود ريال مدريد أن أعلن عن إصابة مهاجمه ماريانو دياز بفيروس "كوفيد-19" قبل خوض إياب ثمن نهائي المسابقة القارية الأم.

كما أعلن الفريق الإسباني الآخر إشبيلية إصابة أحد لاعبيه بالفيروس بدون الكشف عن اسمه، ما أثار القلق بإمكانية التأثير على استكمال مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" التي تقام أيضا ببطولة مصغرة اعتباراً من ربع النهائي في ألمانيا.

