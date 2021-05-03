فيراتي يصف مواجهة مانشستر سيتي بالنهائي المبكر من قبل beIN SPORTS May 3, 2021 19:40 11:09 دقيقة أكد لاعب باريس سان جيرمان ماركو فيراتي أن المباراة أمام مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال ستكون صعبة جدا بالنظر إلى طموح الفريقين ومستواهما، ووصف فيراتي اللقاء بالنهائي. ماركو فيراتي دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 2:22 دقيقة إنتر كونتي يذكر الجماهير بإنجازات 2010 0:31 دقيقة أهداف ميسي هل تكفي برشلونة للظفر باللقب؟ 0:31 دقيقة ريال مدريد يفقد أحد أهم أسلحته أمام تشيلسي 0:40 دقيقة باريس سان جيرمان يتلقى دفعة قوية قبل مباراة سيتي 0:39 دقيقة سيدات تشيلسي في نهائي دوري الأبطال 2:26 دقيقة أشرف حكيمي ركيزه أساسية أسهمت في تتويج إنتر 1:34 دقيقة ديسايي ينصح مبابي بشأن مستقبله مع سان جيرمان 5:17 دقيقة ليون ينعش آماله بحجز بطاقة لدوري الأبطال 1:23 دقيقة بيكيه: الفوز كان مهماً من أجل الاستمرار بالمنافسة 0:29 دقيقة فياريال يستعيد توازنه بفوز صعب على خيتافي