وتطمح كتيبة أوناي إيمري لتحقيق نتيجة جيّدة أمام المستضيف ليفربول قبل موقعة لا ثيراميكا في الإياب.

مباراة ليفربول وفياريال - معلومات البث مباشر

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وستبث مباراة ليفربول وفياريال اليوم الأربعاء على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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