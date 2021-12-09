ففي المباراة التي أُجلت من يوم أمس الأربعاء بسبب الثلوج، فاز فريق الغواصات الصفراء على فريق المدرب جيان بيرو غاسبريني 3-2 على ملعب جيويس في بيرغامو.

وبهذه النتيجة أكمل فريق المدرب أوناي أيمري حامل لقب يوربا ليغ الموسم الماضي، الجولة السادسة والأخيرة من الدور الأول لصالح المجموعة السادسة من أمجد الكؤوس في المرتبة الثانية برصيد 10 نقاط خلف بطل المجموعة مانشستر يونايتد 11 نقطة.

أما أتالانتا فانتهى به المطاف في المركز الثالث برصيد 6 نقاط وسيلعب في الدوري الأوروبي، وجاء يونغ بويز السويسري في المرتبة الأخيرة برصيد 5 نقاط.

وسجل لفياريال أهدافه، الهولندي أرنوت غروينفيلد ثنائية 3- 51، والفرنسي ايتيان كابوي 42.

أما لأتالانتا فوقع على الهدف الأول الأوكراني روسان مالينوفسكي 71، بينما دوّن الكولومبي دوفان زاباتا 80 الهدف الثاني.

وكان فياريال بحاجة إلى التعادل للحاق بمتصدر المجموعة مانشستر يونايتد الإنكليزي وحجز بطاقته الى ثمن النهائي لأول مرة منذ إنجاز موسم 2008-2009 حين وصل إلى ربع النهائي قبل أن تنتهي المغامرة على يد أرسنال الإنكليزي.