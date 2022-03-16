على ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو، افتتح جيرارد مورينو التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 78 وأضاف باو توريس الهدف الثاني في الدقيقة 85 والهولندي أرنو دانجوما الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 90+2، ليبلغ الفريق الإسباني الملقب بالغواصات الصفراء ربع نهائي المسابقة الأوروبية العريقة.

وتأهل فياريال إلى ربع النهائي بفوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-1) إذ كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل (1-1) في فياريال.

وفشل يوفنتوس بالتالي في التخلص من عقدة دوري الأبطال التي لازمته منذ تتويجه الثاني والأخير عام 1996، وانتهى مشواره مجدداً عند ثمن النهائي، على غرار ما حصل في الموسمين الماضيين على يد فريقين اعتبرا أيضاً أقل شأناً منه، هما ليون الفرنسي وبورتو البرتغالي توالياً.

وفي المقابل، كرر فياريال، الفائز الموسم الماضي بلقب الدوري الأوروبي مع المدرب أوناي إيمري إنجازي موسمي 2005-2006 حين وصل إلى نصف النهائي و2008-2009 حين بلغ ربع النهائي.

