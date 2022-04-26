ويأمل فريق المدرب أوناي إيميري مواصلة مفاجآته في دوري الأبطال معولا على سجله الجيد خصوصا في المباريات التي يخوضها خارج ملعبه، وفي لقاء أنفيلد سيسعى رفاق دانيال باريخو للعودة بأفضل نتيجة ممكنة قبل مواجهة الإياب في إسبانيا.

