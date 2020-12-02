أشعل لايبزيغ الألماني المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ووضع الضغط على مانشستر يونايتد الإنكليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، بفوز قاتل ومثير على مضيفه اسطنبول باشاكشهير التركي بنتيجة 4-3 الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة، معززًا حظوظه ببلوغ الدور ثمن النهائي.

وسجل الدنماركي يوسف بولسن (26)، الفرنسي نوردي موكييليه (43)، الإسباني داني أولمو (66) والنرويجي ألكسندر سورلوث (90+2) أهداف الضيوف فيما تألق عرفان جان كهفجي بهاتريك لأصحاب الأرض (45+3، 72 و85).

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 9 نقاط أسوة بمانشستر يونايتد الإنكليزي الذي يستقبل لاحقًا فريق العاصمة الفرنسية (6) فيما بقي باشاكشهير متذيلاً للترتيب بثلاث نقاط.

وهدد لايبزيغ الذي حقق فوزه الأول خارج الديار هذا الموسم في البطولة القارية باكرًا عندما رفع السويدي إيميل فورسبيرغ الكرة من ضربة ثابتة، تابعها بولسن "على الطائر" جميلة تصدى لها الحارس (12).

وافتتح فرق المدب يوليان ناغلسمان التسجيل عندما سدد النمساوي مارسيل سابيتزر الكرة من خارج المنطقة ارتدت من المدافع السلوفاكي مارتن شكيرتيل قبل أن تصطدم ببلوسن وتكمل طريقها إلى الشباك خادعة الحارس ميرت غونوك (26).

وكاد السنغالي ديمبا با أن يعادل النتيجة عندما وصلته الكرة إلى داخل المنطقة روّضها وسددها كان لها الحارس المجري بيتر غولاتشي بالمرصاد (37).

وضاعف لايبزيغ الذي بلغ نصف النهائي الموسم الماضي تقدمه بعد لعبة جماعية مميزة وتمريرات سريعة وقصيرة وصلت على إثرها الكرة إلى فورسبيرغ داخل المنطقة مررها إلى موكييلي تابعها بيسراه على يمين الحارس (43).

وقلّص بطل تركيا لعام 2020 الفارق قبل الاستراحة عندما مرر البوسني إيدين فيشكا كرة زاحفة من ركلة ركنية نحو كهفجي تابعها بيسراه رائعة من خارج المنطقة في الزاوية اليمنى (45+3).

وأهدر فيشكا فرصة محققة عندما وصلته كرة عند القائم الثاني بتمريرة من البديل البلجيكي ناصر الشاذلي حيث كان المرمى فارغًا، إلا أن كرته علت العارضة (55)، قبل أن يضيّع فورسبيرغ كرة غريبة عندما وصلته على باب المرمى إلا أنها مرت بجانب القائم (61).

وسجل الفريق الألماني الهدف الثالث بعدما مرر الإسباني أنخيلينيو المعار من مانشستر سيتي الإنكليزي كرة رائعة خادعة إلى مواطنه أولمو الذي روّضها بذكاء قبل أن يراوغ الدفاع ويسدد كرة زاحفة أسفل الزاوية اليمنى مسجلا أول أهدافه في المسابقة القارية هذا الموسم (66).

وقلّص الفريق التركي النتيجة مرة أخرى بهدف رائع آخر من كهفجي بتسديدة بيسراه من خارج المنطقة على يمين غولاتشي (72).

وسجل الدولي التركي هدفه الشخصي الثالث من ركلة ثابتة في أعلى الزاوية اليسرى (85).

وخطف لايبزيغ الفوز القاتل بتسديدة من سورلوث من خارج المنطقة (90+2).

