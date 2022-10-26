وتناوب على تسجيل الرباعية الإيراني مهدي طارمي (33 و70) والبرازيلي إيفانيلسون (57) والكندي ستيفن أوستاكيو (60).

وعزز بورتو موقعه في المركز الثاني برصيد إلى 9 نقاط بفارق نقطة عن بروج المتصدر وصاحب البطاقة الأولى في المجموعة، وبفارق خمس نقاط أمام أتليتيكو مدريد الإسباني الثالث والذي يستضيف باير ليفركوزن الألماني الأخير لاحقاً.



ونجح بورتو في تحقيق ما فشلت به بقية الفرق اذ هز شباك بروج برباعية بعدما حافظ حارس عرين الأخير الدولي سيمون مينيوليه على نظافة شباكه في المباريات الأربع الماضية على الرغم من تعرضه لـ 70 تسديدة، وصدّه التسديدات الـ21 بين الخشبات الثلاث، في أفضل أداء قاري لحارس هذا الموسم.

وهو الفوز الثالث توالياً لبورتو الذي مُني بخسارتين في المرحلتين الأولين أمام أتليتيكو مدريد 1-2 وبروج بالذات 0-4، قبل أن يفوز على ليفركوزن باجمالي المباراتين 5-صفر (2-صفر ذهاباً و3-0 إياباً).