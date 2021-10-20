وبعد بداية كارثية على وقع رحيل رونالدو، وخسارتين من مبارياته الثلاث في الدوري، استعاد فريق "السيدة العجوز" بريقه.

وسجل السويدي ديان كولوسيفسكي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 86، ليرفع يوفنتوس رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة في الصدارة، فيما تجمد رصيد زينيت عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وكان يوفنتوس أطلق حملته الأوروبية بنجاح بعدما كان حجز مقعده القاري بشق الأنفس في المرحلة الأخيرة للموسم الماضي، ومنحه الفوز على تشيلسي 1-0 في الجولة السابقة قبل التوقف الدولي، جرعة معنويات كبيرة.

أما تشيلسي، الذي أسداه يوفنتوس خدمة كبيرة، فعوّض باكتساح ضيفه السويدي مالمو على ملعب ستامفورد بريدج 4-0، لحساب المجموعة.

ويحتل البلوز المرتبة الثانية برصيد 6 نقاط، ثم زينيت بـ3، وأخيراً مالمو بدون رصيد.