وحصل نابولي على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني أهدرها بيوتر جيلينسكي في الدقيقة 60، ثم اقتنص ركلة جزاء ثانية بعد ثماني دقائق انبرى لها ماتيو بوليتانو بنجاح مفتتحاً التسجيل.

وعزز البديل جاكومو راسبادوري تقدم نابولي بالهدف الثاني في الدقيقة 85، قبل أن يختم البديل الآخر الدولي الفرنسي تانغوي ندومبيلي المهرجان بالهدف الثالث في الدقيقة 91.

وكان رينجرز قد لعب بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبه جيمس ساندز لنيله الإنذار الثاني.

وأكد الفريق الجنوبي أن فوزه على ضيفه ليفربول الإنكليزي 4-1 لم يكن من قبيل الصدقة وأنه سيكون منافساً شرساً أقله على بطاقتي الدور الثاني.

وانفرد نابولي بصدارة المجموعة برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام ليفربول وأياكس أمستردام، فيما مني رينجرز بخسارته الثانية توالياً بعد الأولى برباعية نظيفة أمام أياكس.

وكان ليفربول تغلب على أياكس أمستردام 2-1 الثلاثاء.

وتأجلت مباراة رينجرز ونابولي لمدة 24 ساعة لأسباب تنظيمية مرتبطة بجنازة الملكة إليزابيث.