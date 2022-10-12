وتقدم فرانكفورت عن طريق دايتشي كامادا في الدقيقة 14، قبل أن يدرك الكوري الجنوبي هيونغ مين سون التعادل لتوتنهام في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 28 سجل هاري كين الهدف الثاني لتوتنهام من ضربة جزاء، قبل أن يعود سون ويسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 36، وفي الدقيقة 87 سجل فريدي أليدو الهدف الثاني لفرانكفورت.

وطرد لوكاس سيلفا من صفوف الضيف الألماني في الديقة 87 بعد نيله الإنذار الثاني.

ورفع توتنهام رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد فرانكفورت عند أربع نقاط في المركز الرابع والأخير.

وفي مباراة مرسيليا تقدم ماتيو غوندوزي للفريق الفرنسي في الدقيقة 20 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف التشيلي أليكسيس سانشيز الهدف الثاني في الدقيقة 30.

ورفع مارسيليا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن سبورتينج لشبونة صاحب المركز الثالث.