تطرّق مدرب بايرن ميونيخ هانزي فليك إلى مختلف جوانب نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في المؤتمر الصحفي الذي عقد السبت في لشبونة.

واستهل مدرب البافاري المؤتمر قائلاً إنه لايريد أن يترك المساحات للاعبي الفريق الباريسي الذين يجيدون التمركز وراء المدافعين.

وأكّد فليك على ضرورة الضغط المتواصل على لاعبي الفريق الفرنسي فضلاً عن استغلال الفرص التي تتاح لمهاجميه.

في المقابل، حذّر الألماني من ترك المساحات أمام مهاجمي فريق العاصمة الفرنسية.

وقال فليك إن باريس سان جيرمان يختلف عن أولمبيك ليون إذ يملك خصالاً كرويةً متعددةً كالسرعة والمهارة.

وأردف أنه يتفق مع بكنباور بخصوص أن سان جيرمان فريق بلا نقاط ضعف إذ يملك دفاعاً حصيناً وهجوماً نارياً.

وبخصوص تشكيلة الفريق البافاري في النهائي ذكر فليك أنه سيبت صحبة طاقمه الفني في مشاركة بواتينغ وبافار العائدين من الإصابة في المباراة النهائية كما رفض الحديث عن إقحام كوتينيو وبيريسيتش منذ البداية مفضلاً التريث حتى المران الأخير.