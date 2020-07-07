فليك يتحدث عن الاستراحة بعد الثنائية وقبل الأبطال من قبل beIN SPORTS July 7, 2020 16:29 1:04 دقيقة بعد أن قاد فريقه للتتويج بالثنائية في ألمانيا صرح مدرب بايرن ميونيخ هانس فليك أنه يرى فترة الاستراحة قبل استئناف منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم شيئاً إيجابياً -آخر الفيديوهات 1:04 دقيقة فليك يتحدث عن الاستراحة بعد الفوز بالثنائية 3:58 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 34 4:06 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 33 2:01 دقيقة التحكيم في الدوري الإسباني... جدل لا نهاية له 0:37 دقيقة سيتيين يتحدث عن غريزمان ومعاييره الخاصة في التقييم 1:56 دقيقة أوكامبوس يقود إشبيلية لتعزيز موقعه بفوز على إيبار 2:53 دقيقة مورينيو يعلّق على مشادة لوريس وسون 1:12 دقيقة ماذا قال لوريس عن المشادة مع زميله سون؟ 2:21 دقيقة توتنهام يهزم إيفرتون ويعزز حظوظه الأوروبية 0:33 دقيقة برشلونة لم يقم بأية حملة تشويهية