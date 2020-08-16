فشل غوارديولا مع سيتي: ليست المرة الأولى! من قبل beIN SPORTS August 16, 2020 19:43 2:08 دقيقة فشل غوارديولا مع سيتي: ليست المرة الأولى! مرة أخرى فشل مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني غوارديولا في تجاوز ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد توديعه المسابقة للمرة الثالثة توالياً من الدور ذاته. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا غوارديولا مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة دورتموند ينتصر ودياً على أوستريا فيينا (11-2) 2:08 دقيقة فشل غوارديولا مع سيتي: ليست المرة الأولى! 0:46 دقيقة ليون وسيتي: رئيس فرنسا يهنئ ومبابي يسخر 2:02 دقيقة هل تحسم موقعة شاختار مصير كونتي مع إنتر؟ 0:31 دقيقة هاليب تحرز لقب دورة براغ 0:33 دقيقة دوفيتسيوزو يفوز في سباق التقلبات لفئة موتو جي بي 0:54 دقيقة رومينيغيه يحذر من "صدمة الفوز المفاجئ لليون" 1:38 دقيقة برشلونة على فوهة بركان 0:33 دقيقة دي بروين الأفضل في الدوري الممتاز للموسم المنصرم 1:39 دقيقة هل الأرجنتيني بوكيتينو مرشح لتدريب برشلونة؟