الصحيفة وصفت مواجهة الفريقين لآينتراخت فرانكفورت وبورتو بالصعبة، ولكن ليست بالمستحيلة. وأضافت أن مباريات الأسبوع الماضي من البطولة أثبتت أن دوري أبطال أوروبا لا أمان له، ضاربة المثل بتشلسي وتوتنهام حيث كان الجميع يتوقع أن يحققا الفوز، لكنهما خسرا. واضافت الصحيفة أن على لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي نسيان تجاربه السابقة مع البطولة من أجل الاستمرار في نسخة هذا العام، فيما يحتاج سيموني إنزاغي مدرب إنتر للوكاكو الحقيقي من أجل قيادة الفريق إلى التقدم أكثر.

