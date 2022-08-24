فان نيستلروي يُشيد بالمغربي إسماعيل صيباري من قبل beIN SPORTS August 24, 2022 10:54 0:45 دقيقة قال رود فان نيستلروي مدرب بي اس في آيندهوفن إن مستوى اللاعب المغربي إسماعيل صيباري تطور بشكل لافت وسريع منذ الموسم الماضي ليكون لاعبا أساسيا في الفريق هذا الموسم. مقابلات دوري أبطال أوروبا رود فان نيستلروي آيندهوفن إسماعيل صيباري -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة فان نيستلروي يُشيد بالمغربي إسماعيل صيباري 2:47 دقيقة مواجهة حاسمة بين آيندهوفن ورينجرز 2:59 دقيقة طرابزون سبور ينشد تجاوز عقبة كوبنهاغن 3:28 دقيقة طموحات كبيرة لسيميوني مع أتلتيكو مدريد 3:20 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز : أفضل 5 أهداف 3:28 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة الثانية 3:25 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة الثالثة 3:49 دقيقة بنفيكا بجدارة إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 3:13 دقيقة الهلال والمريخ يعززان صفوفهما بلاعبين أجانب جدد 2:48 دقيقة جماهير الزمالك تحتفي باللقب الرابع عشر