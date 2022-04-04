فان دايك يشدد على ضرورة فوز ليفربول على بنفيكا April 4, 2022 21:42 1:11 دقيقة أشاد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بالإمكانيات التي يتوفر عليها فريق بنفيكا البرتغالي، قبل المواجهة التي ستجمعهما ضمن ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال. فان دايك أكّد على ضرورة الفوز ذهاباً خصوصاً بعد التغيرات التي طرأت على قاعدة الهدف خارج الأرض. مقابلات دوري أبطال أوروبا ليفربول فيرجيل فان دايك -آخر الفيديوهات 5:58 دقيقة ريال سوسييداد يفوز على إسبانيول بهدف قاتل 3:50 دقيقة كريستال بالاس يقسو على أرسنال 0:28 دقيقة تعادل هاتاي سبور وأضنة في الدوري التركي 0:48 دقيقة الحمامي تحرز اللقب للمرة الأولى 2:56 دقيقة انقسام بشأن مستقبل كيروش مع منتخب مصر 1:11 دقيقة فان دايك يشدد على ضرورة فوز ليفربول على بنفيكا 1:05 دقيقة تصريح صادم من غوارديولا حول أتلتيكو مدريد 4:38 دقيقة فاسكو يتعاقد مع مجموعة استثمارية أميركية 1:09 دقيقة بيولي: "الجميع مطالب بالتركيز" 3:35 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 30