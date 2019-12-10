فان دايك: قبل المباراة كنا ندرك صعوبة المنافس من قبل beIN SPORTS December 11, 2019 00:11 2:30 دقيقة أكد فيرجيل فان دايك أن فريقه ليفربول كان يدرك صعوبة المهمة، قبل مواجهة ريد بول سالزبورغ النمساوي والفوز عليه 2-0 وبالتالي تجنب الحرج الشديد بخروج حامل اللقب من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. -آخر الفيديوهات 2:30 دقيقة فان دايك: قبل المباراة كنا ندرك صعوبة المنافس 1:28 دقيقة كونتي: مؤسف ما حصل معنا ولكن علينا استعادة طاقتنا 0:23 دقيقة نابولي يقيل أنشيلوتي في خطوة مفاجئة 4:01 دقيقة ملخص مباراة أياكس وفالنسيا 3:42 دقيقة ملخص وأهداف مباراة إنتر ميلان وبرشلونة 4:08 دقيقة ملخص وأهداف مباراة ليون ولايبزيغ 4:08 دقيقة ليون يعود من بعيد ويتأهل رفقة لايبزيغ 3:21 دقيقة ملخص وأهداف مباراة بنفيكا وزينت سان بطرسبورغ 5:04 دقيقة دورتموند يستغل سقوط إنتر أمام بدلاء برشلونة ويتأهل 2:30 دقيقة وصول أبطال إفريقيا إلى الدوحة