فان دايك: "حققنا نتيجة إيجابية وعلينا التركيز في الإياب" من قبل beIN SPORTS April 27, 2022 23:18 3:35 دقيقة أكد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول أن فريقه حقق نتيجة إيجابية بالفوز على فياريال بهدفين نظيفين في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال مشدداً على ضرورة التركيز في مواجهة الإياب. مقابلات دوري أبطال أوروبا فيرجيل فان دايك -آخر الفيديوهات 5:45 دقيقة الريان يحسم لقاء القمة أمام الهلال 1:48 دقيقة كلوب: "لعبنا كرة قدم جميلة" 3:35 دقيقة فان دايك يشدد على ضرورة التركيز في الإياب 3:27 دقيقة ليفربول يقطع شوطاً هاماً نحو نهائي دوري الأبطال 6:15 دقيقة ناساف يبلغ ثمن النهائي والسد يهزم الفيصلي 2:09 دقيقة إنترناسيونال ينتصر على إنديبيندينتي ميديلين 2:23 دقيقة فوز ثمين لكورينثيانز على بوكا جونيورز 0:37 دقيقة دورة مدريد: شفيونتيك تعلن انسحابها من أجل الراحة 0:29 دقيقة موقعة مرتقبة بين الهلال والريان 1:50 دقيقة مانيه يؤكد صعوبة مواجهة فياريال