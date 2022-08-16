فان برونكهورست: كنا قريبين من الفوز ولكن... من قبل beIN SPORTS August 16, 2022 23:44 1:28 دقيقة قال الهولندي جيوفاني فان برونكهورست مدرب رينجرز الاسكتلندي أن فريقه كان قريباً من الفوز ضد آيندهوفن في المباراة التي انتهت 2-2 في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء. مقابلات جيوفاني فان برونكهورست رينجرز الإسكتلندي آيندهوفن -آخر الفيديوهات 1:36 دقيقة نيستلروي: رينجرز كان أفضل منا في الشوط الأول 1:28 دقيقة فان برونكهورست: كنا قريبين من الفوز ولكن... 0:51 دقيقة كوبنهاغن الدانماركي يحقق الأسبقية على أرضه 0:19 دقيقة فوز بودو غليمت النرويجي على ضيفه دينامو زغرب 3:46 دقيقة التعادل يخيم على لقاء رينجرز وآيندهوفن 2:30 دقيقة الفيفا يقيم 3 ندوات تحضيرية لحكام مونديال قطر 2022 2:34 دقيقة برسا يترك الباب مفتوحا لقدوم ظهيرين ورحيل دي يونغ 0:53 دقيقة الدحيل يحقق انتصاره الأول والعربي في الصدارة 3:03 دقيقة تألق لافت لنيمار في مستهل الموسم الجديد 0:51 دقيقة إلغاء مباراة البرازيل والأرجنتين