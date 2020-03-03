وصدر القرار المتوقع بسبب الإجراءات المتبعة مؤخراً في أوروبا اليوم الثلاثاء إذ ستقام مباراة فالنسيا وأتالانتا بلا جمهور خوفاً على المشجعين من تفشي فيروس كورونا.

وسيفتقد فالنسيا صاحب الأرض للجمهور في مباراة الرد المقررة في العاشر من أذار/مارس الحالي بعد أن خسر بنتيجة قاسية 4-1 في لقاء الذهاب.

وأوصى وزير الصحة الإسباني بإقامة مباراة برشلونة ونابولي في إياب ثمن النهائي أيضاً بلا جمهور، علماً أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل 1-1.

وأكد الوزير في تصريح لوسائل الإعلام أنّ: "قرار (السلطات) هو أنّ هذه المسابقات يجب أن تقام بدون جمهور" كون إيطاليا وخصوصاً شمالها هي البلد الأكثر تضرراً من الفيروس في أوروبا، مشيراً إلى أنّ مباراة خيتافي الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي المقررة في 19 من الشهر ذاته في إياب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ستقام بدون جمهور أيضاً.



وتقام مباراة الذهاب بين إنتر ميلان وخيتافي في ميلانو في 12 آذار/مارس الحالي.



وتابع: "اتخذت الحكومة هذا القرار بسبب "الوجود القوي للجماهير القادمين من المناطق المعرضة للخطر" لحضور هاتين المباراتين.



وأشار إلى أنّ مباريات في كرة السلة بين أندية إسبانية ونظيرتها من شمال إيطاليا ستقام أيضاً بدون جمهور.



ويتواجد صحافي رياضي إسباني قام بتغطية مباراة الذهاب بين أتالانتا وفالنسيا ذهاباً بين الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في إسبانيا.



وأعلن وزير الصحة الإسباني أيضاً إلغاء المؤتمرات الطبية في إسبانيا استجابةً لضرورة "أن يكون العاملون في المجال الصحي في حالة ممتازة في الأيام والأسابيع القادمة".



وتم اكتشاف 150 حالة إصابة بفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن، وفقاً لآخر حصيلة قدمتها السلطات الإسبانية الثلاثاء.