أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية لمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم والتي شهدت غياب النجم المصري وأيقونة ليفربول الإنكليزي محمد صلاح.

وضمت القائمة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي 20 لاعباً في مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

وضمت القائمة 6 لاعبين من ليفربول حامل اللقب وهم الحارس البرازيل أليسون بيكر والمدافع الهولندي فريجيل فان دايك والظهيرين ألكسندر أرنولد وأندرو روبيرتسون ووسط الميدان الهولندي جورجينو فينالدوم والمهاجم السنغالي ساديو ماني.

وكان المغربي حكيم زياش نجم أياكس أمستردام الهولندي العربي الوحيد الحاضر في القائمة.

🌠 #UCL Squad of the Season 2018/19 🌠



UEFA's Technical Observers have selected their 20-man squad from this season's UEFA Champions League... 🙌 pic.twitter.com/OTCmSlp8KF — #UCLfinal (@ChampionsLeague) June 2, 2019

وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة لم تشهد التشكيلة حضور أي لاعب من ريال مدريد بطل السنوات الثلاث السابقة.

من جهته سجّل برشلونة حضوره في التشكيلة بفضل حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيغن وأسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي.