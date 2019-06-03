أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية لمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم والتي شهدت غياب النجم المصري وأيقونة ليفربول الإنكليزي محمد صلاح.
وضمت القائمة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي 20 لاعباً في مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.
وضمت القائمة 6 لاعبين من ليفربول حامل اللقب وهم الحارس البرازيل أليسون بيكر والمدافع الهولندي فريجيل فان دايك والظهيرين ألكسندر أرنولد وأندرو روبيرتسون ووسط الميدان الهولندي جورجينو فينالدوم والمهاجم السنغالي ساديو ماني.
وكان المغربي حكيم زياش نجم أياكس أمستردام الهولندي العربي الوحيد الحاضر في القائمة.
وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة لم تشهد التشكيلة حضور أي لاعب من ريال مدريد بطل السنوات الثلاث السابقة.
من جهته سجّل برشلونة حضوره في التشكيلة بفضل حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيغن وأسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي.